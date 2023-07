«Graduation Day», patto ateneo-Confesercenti

Rendere la città accogliente anche dal punto di vista commerciale per i visitatori attesi in occasione del «Graduation Day 2023» dell'Università del Sannio, in programma il 21 luglio. Questo l'obiettivo dell'incontro tra il rettore Gerardo Canfora e il presidente della Confesercenti sannita Gianluca Alviggi. «L’evento - spiegano dall'ateneo con una nota - richiamerà migliaia di persone e molti esercizi commerciali saranno coinvolti. L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di preparare le attività commerciali ad accogliere le numerose persone che quel giorno arriveranno in città».

«Il Graduation Day è una festa per tutta la città – ha dichiarato il rettore Canfora -.

Non vogliamo lasciare niente al caso e anche il coinvolgimento delle attività commerciali che insistono nel centro cittadino, interessato all’evento, ci è sembrato d’obbligo. Sarà un pomeriggio d’estate che come sempre rappresenterà per i nostri laureati il culmine di un percorso importante di studio e sacrificio. Vogliamo rendere questa celebrazione il più possibile piacevole e indimenticabile».