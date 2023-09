Calvi, riecco il Festival internazione degli artisti di strada: sorrisi anche per i bimbi

Tutto pronto a Calvi per la quattordicesima edizione del Festival internazionale degli artisti di strada. L'evento, riconosciuto dalla Federazione nazionale artisti di strada, prenderà il via domani sera, a partire dalle 21, lungo via Roma. Per il tredicesimo anno consecutivo, dunque, Calvi sarà «la capitale e il cuore» degli incontri con una vasta gamma di artisti tra giocolieri, equilibristi, trampolieri, freestyleman, mangiafuoco, clown, fantasisti, giullari, maghi, cantastorie, acrobati, prestigiatori e madonnai. Per la prima volta ci saranno le statue viventi, che rappresenteranno la storia di Cenerentola. Sarà l’occasione anche per apprezzate le esibizioni del parkour, una forma di ginnastica libera, creativa e divertente. Spazio anche a tre gruppi musicali. Confermato in piazza Roma e lungo la parte alta di via Roma il «Paese dei balocchi» per i più piccoli, oltre a gonfiabili, trenino, navi e giochi. Ci sarà, inoltre, un percorso gastronomico. Attesi infine alcuni artisti di strada provenienti da Spagna, Brasile e Argentina. Non potrà mancare l'esibizione di Julius Clown, premiato nel 2018 con il «Sigillo dell’Amicizia», vincitore di ben cinquantaquattro premi, anche in onore a Nino Taranto e Totò. Ci saranno poi i freestyleman Ronaldo di Afragola e di Messi di Scampia.

«Il Festival - ha dichiarato il sindaco Armando Rocco - ha avuto negli anni un successo oltre ogni rosea previsione, tanto da essere consacrato tra gli eventi più importanti e attesi della Campania.

L'idea nasce dalla voglia di portare sempre di più in regione la bellezza dell'arte e della cultura, di creare momenti di condivisione all'insegna del teatro, del circo e della musica, con il proposito di promuovere nuovo turismo, valorizzare il territorio. Gli artisti - ha concluso - regaleranno momenti magici».