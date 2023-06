Campolattaro, Lombardi annuncia il vertice alla Rocca sulla potabilizzazione della diga

Il presidente della Provincia Nino Lombardi ha convocato per le 16 del prossimo giovedì 6 luglio una riunione di lavoro inerente le opere di potabilizzazione della Diga di Campolattaro, in seguito alla gara d’appalto bandita lo scorso 26 giugno. Come si ricorderà, infatti, nei giorni scorsi era scattato il via libera alla gara per la messa in esercizio della diga. Stando alle previsioni, tra meno di tre anni, il bacino artificiale che sbarra le acque del fiume Tammaro dispenserà acqua potabile a gran parte dei cittadini sanniti.

In riferimento all’Accordo di programma sottoscritto il 9 febbraio scorso presso la sala Giunta della Regione Campania, il numero uno della Rocca dei Rettori ha invitato ai lavori che si svolgeranno nella sede della Provincia la stessa Regione Campania e i presidenti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e delle Organizzazioni dei produttori agricoli sannite.

La riunione sarà propedeutica, come ha precisato lo stesso Lombardi, alla convocazione dei sindaci.