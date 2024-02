Dopo sei anni, riapre in città l'antica e storica struttura di San Pasquale. Alle 11, infatti, prenderà il via la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro da parte del vescovo di Benevento Felice Accrocca, alla presenza di autorità politiche e civili. La novità legata alla struttura riguarda la formula. Non sarà un ospizio, ma una casa albergo con 16 posti letto. La struttura, completamente riqualificata, è stata affidata in concessione decennale alla cooperativa pugliese «Il Gabbiano», pertanto rispetto al passato il bilancio comunale, alla voce uscite, avrà circa 400mila euro in meno annui.

Uno step che consentirà di potenziare l'offerta comunale del welfare per la terza età. Offrirà, infatti, agli ultra 65enni autosufficienti, o parzialmente autosufficienti, una gamma di servizi in grado di garantire assistenza, socialità, cura della persona, oltre che un elevato standard di qualità della vita. «Come gestori del servizio e da regolamento regionale - spiega Antonio Netti, del management della cooperativa , l'organico prevede la presenza di un educatore, figura superiore a quella dell'animatore, assistenza h24, personale Oss (dovrebbero essere 3 o 4), momentaneamente 2 addetti alle pulizie. Per quanto concerne i pasti, ci siamo assicurati il servizio con una società di ristorazione esterna. Già sono pervenute alcune richieste. Scopo primario è quello di dare lustro a una struttura riqualificata sia nel nome che a livello strutturale. In quest'ottica, ci sono promozioni per i primi ospiti e scontistiche per le coppie. Preciso che non sarà una Rsa, bensì una casa albergo».

Le camere di degenza per gli ospiti sono state ricavate al primo piano, mentre il piano terra sarà funzionante come sala comune e naturalmente per gli uffici. La ristrutturazione, comunque, non è conclusa in quanto con i fondi Pnrr, in tempi brevissimi, sarà concretizzata la seconda parte del progetto, che prevede al secondo piano la realizzazione di una serie di mini-appartamenti sempre destinati agli anziani, con la formula del residence.

La casa di riposo San Pasquale, come è noto, fu chiusa nel 2018 dopo un'ispezione dei Nas che a causa di una serie di problematiche, tra cui il sistema antincendio e altre insufficienze strutturali, dispose la non abitabilità. All'epoca c'erano 10 persone ospitate e non mancarono polemiche legate anche ai tempi di intervento.

«L'inaugurazione della casa albergo per anziani San Pasquale spiega l'assessora ai servizi sociali Carmen Coppola rappresenta un ulteriore tassello delle iniziative messe in campo in questi anni dall'amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella per potenziare l'assistenza agli anziani.

Nella struttura, che dispone di 16 posti in camere a due letti, dotate ognuna di un proprio bagno, saranno offerti servizi e prestazioni di carattere alberghiero, a cui si affiancheranno varie attività di cura della persona. Insomma, un luogo di fiducia e tranquillità». La cerimonia inaugurale sarà seguita da un meeting che si svolgerà presso la sede, con ingresso da via dei Longobardi. Previsti l'introduzione del sindaco Clemente Mastella e gli interventi del vescovo Accrocca, dell'assessora Coppola e del dirigente comunale dei servizi sociali Gennaro Santamaria. La retta mensile da corrispondere al gestore è di 1.300 euro e i primi sei in graduatoria pagheranno 300 in meno per il primo anno. Per le coppie la retta scende, sempre limitatamente al primo anno, a 1.200 euro a persona.