Cambiano gli orari del porta a porta durante Città spettacolo

Modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti in centro storico: c'è l'ordinanza sindacale. Il Comune di Benevento ha disposto la modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta, in virtù dello svolgimento, nell'area del centro storico, della manifestazione Benevento Città spettacolo (dal 25 al 30 agosto). Pertanto nel percorso A–centro storico e più specificatamente viale dei Rettori, piazza IV Novembre, corso Garibaldi, piazza Santa Sofia, piazza Federico Torre, via C. de Julis, via C. de Rende, piazza Arechi II, Via N. Franco, Via M. La Vipera, Vico I e II Trescene, Via Papa Vittore III, Piazza Piano di Corte, Via S. Pantaleone, Via Sant’Agostino, Via G. Verdi, Via de Nicastro, Vico Arc. Feoli, Via B. Camerario, Vico S. Nicola, Vico Volpe, Vico S. Stefano, Via E. Mutarelli, Via Manciotti, Via Traiano, Via III Settembre, Vico Diomede, Via Ruscelli, Piazza Ruscelli, Piazza Papiani, Via G. de Vita, Piazza Sabariani, Via largo Feoli, Via A. Pacca, Via Annunziata, Vico S. Vittorino, Rampa Annunziata, Rampa Porta Rufina, Via S. T. Mele, Vico S. Artelaide, Via G. Repola, Via S. Bologna, Piazza de Martini, Via O. Pupilio, Via Echemperto, Piazza Roma, Via Odofredo, Vico Foppa, Via A. De Blasio, Vico Borea, Via San Vittorino, Vicolo Assise, Via T. Pellegrini, Piazza Guerrazzi, Vico Noce, Vico Arechi, Vico Trappeto, Via Umberto I, Via S. Borgia, Piazza Orsini, via Ennio Goduti, Piazza Dogana, Via I Morra, Via Damaso, Via Papiniano, Via L. Della Greca, Largo B. Feoli, Via porta Rettore, Via C. Rampone, Piazza Mazzini, Via Carrozzieri, Via P. de Caro, Via Madonnella.

Il documento sindacale ingiunge di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità: l’esposizione della frazione organica (umido) prevista per il giorno venerdì 24 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno sabato 25 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9; l’esposizione del vetro prevista per il giorno domenica 26 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno lunedì 27 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9;

l’esposizione della frazione organica (umido) prevista per il giorno lunedì 27 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno martedì 28 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9; l’esposizione della frazione non differenziabile prevista per il giorno martedì 28 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 29 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9; l’esposizione della frazione multimateriale (plastica ed alluminio) prevista per il giorno mercoledì 29 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno giovedì 30 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9; l’esposizione della frazione carta prevista per il giorno giovedì 30 agosto 2023 dalle ore 20 alle 23,59 dovrà eseguirsi il giorno venerdì 31 agosto 2023 dalle ore 5 e fino alle ore 9.