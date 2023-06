Diocesi di Cerreto Sannita, gli scritti del passato per interrogarsi sui "Desideri di pace"

Nella suggestiva cornice del salone degli stemmi dell’episcopio di Sant’Agata de’ Goti si è svolto ieri l’incontro “Desideri di pace” proposto dalla Scuola diocesana di impegno socio-politico a conclusione del proprio anno formativo.

Un incontro per riflettere sul tema della pace, discutendo di due scritti, molto diversi tra loro, ma parimenti importanti per una formazione delle coscienze in vista della pace.

Il primo è la “Carta di Sant’Agata”, documento del 1997 che condanna i debiti contratti dalle nazioni povere, perché sono solo capaci di soffocarne la vita. Il secondo è il dialogo tra i Meli e gli Ateniesi, estrapolato dalle opere di Tucidide.

Sono intervenuti nella discussione tra gli altri don Matteo Prodi, direttore della Scuola diocesana di impegno socio-politico, e don Giudo Santagata parroco dell’Unità pastorale di Sant’Agata de’ Goti.