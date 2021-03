Dosi sospette, in 1200 monitorati dall'Asl di Benevento

È stata aperta ieri la piattaforma regionale telematica per gli over 70 ma il via è stato caratterizzato da difficoltà iniziali e un blocco temporaneo dovuto soprattutto al boom di adesioni registrate nell'immediato che ha fatto raggiungere la cifra di oltre 50.000 prenotazioni sull'intero territorio regionale in poche ore. «Si tratta di un provvedimento dice Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine molto atteso dalla categoria degli over 70 che aspettavano con ansia questo momento, chiedendo quotidianamente notizie su quanto sarebbe arrivato il loro turno. Molti pazienti preferirebbero essere vaccinati nei nostri ambulatori perché si sentirebbero più sicuri ma è ancora tutto da decidere. Credo che l'adesione sarà altissima, sperando che l'Asl riceva gli approvvigionamenti necessari per poter soddisfare la richiesta. Noi medici di famiglia rientreremo in questa campagna anche se ancora non sappiamo a che titolo. Aspettiamo direttive aziendali sulle modalità e i luoghi di somministrazione che saranno decisi in base al tipo di vaccino che ci sarà dato per garantire la massima sicurezza ai pazienti e a tutti gli operatori sanitari. La fascia di popolazione sicuramente superiore a quella degli over 80. Ci auguriamo che siano aperte al più presto anche le iscrizioni sulla piattaforma informatica per i pazienti fragili, con patologie croniche e importanti». In base ai dati Istat riferiti al 2020, nel Sannio ci sono 63.000 persone over 65. Secondo una stima approssimativa, gli over 70 dovrebbero essere almeno 30mila.



Intanto, è continuata la campagna vaccinale per le forze dell'ordine e il personale universitario con la somministrazione di circa 300 dosi complessive, mentre sono state inoculate le prime 36 dosi di AstraZeneca al personale del carcere di Capodimonte. In effetti, le vaccinazioni in programma erano 48 ma per alcuni dipendenti non è stato possibile ricevere il vaccino a causa di patologie evidenziate nel corso della ricostruzione anamnestica effettuata prima della somministrazione della dose.

È sotto controllo la situazione relativa all'inoculazione delle dosi di vaccino AstraZeneca appartenenti al lotto Abv2856 ritirato in seguito ai decessi registrati in Sicilia nelle ore successive alla sua somministrazione. «Sono 1.200 le dosi del lotto sospetto somministrate nel Sannio (al personale scolastico, ndr) dice il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe ma non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione riguardo a reazioni che possano destare allarme. Ormai sono trascorsi 10 giorni dalle ultime inoculazioni effettuate usufruendo di quel lotto. Comunque, la farmacovigilanza è sempre attiva». In definitiva, il monitoraggio sui possibili effetti del vaccino è costante e consente di catalogare e di distinguere le reazioni, intervenendo subito in caso di necessità.



Non si fermano i decessi al Rummo che, tuttavia, nell'arco della settimana appena trascorsa, sono stati di gran lunga inferiori rispetto alla prima settimana di marzo. A non farcela una 66enne di Roccamonfina (Caserta). Salgono così a 242 i decessi da inizio pandemia, a 226 da agosto (165 i sanniti). Resta fermo a 65 il numero dei pazienti in regime di ricovero, nonostante il decesso e tre guarigioni, compensati da quattro nuovi accessi nei reparti Covid. Sono 36 i positivi emersi dall'analisi dei 252 tamponi processati al Rummo ma solo 17 rappresentano nuovi casi. Boom di positivi sul territorio censiti invece dall'Asl: 91 su 773 tamponi analizzati, mentre i guariti sono 21. Ancora in aumento i contagi a Morcone dove, negli ultimi giorni, sono stati registrati altri sei casi, due nelle ultime 24 ore, per un totale di 62. Motivo che ha spinto Pasqualino Cusano, sindaco del vicino comune di Sassinoro a prevedere a breve un nuovo screening per la popolazione con test antigenici, per la cui esecuzione, l'amministrazione ha stanziato 4.650 euro. Si è concluso con un solo positivo su 269 persone testate, lo screening effettuato ieri a Campolattaro, e con l'isolamento domiciliare della persona risultata positiva che l'Asl sottoporrà al tampone molecolare. Negativi anche i test eseguiti sulla popolazione di Casalduni, dove, tuttavia, ci sono 15 casi di Covid che implicano il coinvolgimento di sei nuclei familiari.



