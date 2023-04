Presidio territoriale unitario per aiutare i Comuni con i fondi Pnrr

È stato sottoscritto questo pomeriggio in Prefettura un protocollo d'intesa finalizzato alla formazione di un presidio territoriale unitario per la provincia di Benevento.

Questo nuovo strumento avrà il compito di supportare le amministrazione degli enti locali del territorio sannita per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dai fondi del Pnrr.

L'intesa è stata sottoscritta dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Benevento, Francesco Evangelista. Presenti anche il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il dirigente comunale Antonio Iadicicco, il coordinatore provinciale Anci e sindaco di Limatola, Domenico Parisi, e il direttore della Ragioneria di Stato di Napoli, Salvatore Riccio.

«Fermo restando la competenza della Prefettura in materia di controlli e verifiche antimafia, il presidio territoriale organizzerà un ciclo di incontri con gli enti interessati per monitorare lo stato di attuazione dei progetti e superare le eventuali criticità, ma anche per promuovere attività formative e divulgative in favore degli operatori coinvolti», ha dichiarato il prefetto Torlontano.

Durante il summit è stato fatto il punto sullo stato di salute degli 84 progetti Pnrr che riguardano 52 comuni del Sannio, per un importo pari a 99 milioni di euro. Nello specifico sono 82 i progetti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, 2 progetti sulla rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale da parte del comune di Benevento.