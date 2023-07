Provincia, Laudanna è il nuovo vicepresidente

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha nominato il proprio vice. Ad affiancarlo sarà il consigliere provinciale, Antonello Laudanna. La carica, come già accaduto per il passato, avrà una durata di tre mesi per consentire la rotazione dell’incarico.

Laudanna succede a Nascenzio Iannace che ha ricoperto la funzione nei 90 giorni precedenti. Il decreto del numero uno della Rocca dei Rettori è già esecutivo.