Salvini a Benevento per sicurezza stradale: «Questa volta il sindaco non mi ha multato»

Matteo Salvini, il ministro delle Infratrutture, è a Benevento per partecipare al un incontro sul tema della sicurezza stradale e le novità previste dal codice della strada.

«Non è un codice leghista - spiega Salvini- anche se ho l'impressione che qualcuno vi si approcci con ideologia». Il vicepremier nel corso del proprio intervento ha fatto un passaggio anche sull'elettrico. Una battuta anche sulla multa ricevuta dalla polizia municipale a Benevento nell'agosto del 2020 quando partecipò in via Traiano, ad una manifestazione della Lega senza indossare la mascherina. «Questa volta - dice il ministro - il sindaco non mi ha multato», «però - aggiunge - la maglietta del Benevento ce l'ho ancora in ufficio» riferendosi al dono ricevuto in una delle sue ultime visite in città.