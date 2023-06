Sant'Agata de' Goti, il maltempo fa slittare l'infiorata: «Decisione presa a malincuore»

«Causa maltempo, l’infiorata prevista per la giornata di domani, in occasione del Corpus Domini, è stata rinviata a data da destinarsi». L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Facebook della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti.

«Non avremmo mai voluto prendere questa decisione - spiegano dalla Società Operaia - ma, a malincuore, le condizioni atmosferiche non ci consentono di procedere come avevamo programmato. Saranno comunque allestite piccole decorazioni floreali di dimensioni ridotte in alcune piazze del centro storico».

Nello stesso post, infine, dalla Società Operaia ribadiscono anche che «resta confermata la processione liturgica dopo la celebrazione della santa messa, prevista per le 19 di domani». All'iniziativa, tra l'altro, era previsto il coinvolgimento e la presenza dei ragazzi del Centro Medico Erre.