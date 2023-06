Forum dei giovani, le Olimpiadi all'«Infiorata»

Anche il Forum dei giovani è stato impegnato nella 29° edizione dell’Infiorata del Corpus Domini organizzata dalla Pro Loco di Cusano Mutri. Per l'occasione è stato realizzato un quadro floreale sul tema “Olimpiadi dei Forum 2023”. Le caratteristiche principali del disegno sono state la fiaccola olimpica portata da un atleta e una foglia ad indicare la natura. L’atleta e la foglia si chiudono a scudo, andando ad offrire un chiaro richiamo alla “Cossa”, la catena montuosa che circonda il borgo e da cui deriverebbe il nome Cusano.

«L’opera di posa dei fiori è iniziata alle prime luci dell’alba, con il paese che piano a piano ha cominciato a riempirsi di infioratori – afferma Floriano Iassogna, presidente Forum dei Giovani di Cusano Mutri -.

Petalo dopo petalo i quadri hanno cominciato a prendere forma, per essere poi pronti ad accogliere il passaggio della processione del Corpus Domini. Tuttavia la giornata di domenica è stata solo la fase finale, infatti, per la realizzazione dei quadri floreali è necessaria una preparazione di diverse settimane. Come di consueto – conclude Iassogna - l’Infiorata dà inizio al programma di eventi estivi a Cusano Mutri, arricchito quest’anno dall’VIII edizione delle Olimpiadi dei Forum in scena dal 27 al 30 luglio».