A Benevento corso di formazione politica in ricordo di Mino Izzo

«Prenderà il via il 21 ottobre a Benevento il corso di alta formazione politica». Lo rende noto Pierpaolo Izzo, presidente dell'associazione di promozione sociale «Res Publica-senatore Mino Izzo» -, nata ad Airola in ricordo del politico sannita scomparso a dicembre dello scorso anno e presentata ufficialmente alla Rocca dei Rettori il 27 maggio di quest'anno alla presenza del vice presidente del senato Maurizio Gasparri.

«Lo scopo - anticipa Izzo - è quello di coinvolgere la società civile sui problemi di politica comune e fornire un supporto tecnico e di competenza che possa consentire di ricalibrare l'azione politica verso interventi di miglior sostegno al benessere collettivo».

Il corso si articola in una serie di lezioni, con cadenza quindicinale, che saranno tenute da docenti di varie università italiane, spesso arricchite dalle testimonianze di noti personaggi della politica nazionale.

«Oltre ai giovani - evidenzia il presidente dell'associazione - tutti possono iscriversi al corso che porterà nella città di Benevento numerose persone anche da fuori provincia. Ma la cosa interessante è che tra i primi iscritti ci sono anche non pochi amministratori di enti locali che non intendono lasciarsi sfuggire un'occasione per approfondire le loro conoscenze». Il corso, che si concluderà il 25 maggio del prossimo anno con la consegna degli attestati, ha come direttore il professor Sergio Barile, ordinario di Economia presso l'Università della Sapienza di Roma.