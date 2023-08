Reggenze, è countdown per i 13 incarichi

La conferma è arrivata questa mattina dall'elenco diramato dall'Ufficio scolastico regionale guidato da Ettore Acerra: sono 13 nel Sannio gli istituti per i quali si cerca un aspirante reggente. Si tratta degli istituti comprensivi di Morcone, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo, Guardia Sanframondi, San Giorgio la Molara e Vitulano; degli istituti di istruzione superiore Medi di San Bartolomeo in Galdo, "Virgilio" di Benevento, "Don Peppino Diana" di Morcone, di quello di Faicchio, dell'"Aldo Moro" di Montesarchio, del Centro provinciale per l'istruzione per gli adulti, con sede amministrativa a Benevento, e del "Convitto Giannone", sempre nel capoluogo.

Solo cinque di essi hanno “perso” il diritto ad un dirigente in esclusiva a causa del limitato numero di iscritti.

Il puzzle delle reggenze coinvolge infatti sia istituzioni scolastiche sottodimensionate che «posti rimasti non assegnati e non assegnabili in titolarità sia su scuole normo dimensionate, sia su scuole eccezionalmente normo dimensionate per l’anno scolastico 2023-2024.

Le domande degli aspiranti reggenti andranno presentate entro la mezzanotte del 17 agosto e gli incarichi di reggenza sarà conferito in base alla distanza rispetto alla sede di servizio e residenza del dirigente e all'anzianità di servizio nel ruolo di dirigente. Avrà una corsia preferenziale chi è già stato reggente degli istituti da assegnare.