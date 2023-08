Ufficio scolastico, Pesce è il nuovo dirigente

Cambio al vertice per l'Ufficio scolastico provinciale di Benevento, dove Sebastiano Pesce ha preso il posto di Mirella Scala. Pesce, architetto, arriva nel Sannio dopo un anno da dirigente tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale per la Campania. In precedenza ha guidato per 7 anni il liceo "Armando Diaz" di Ottaviano e diversi altri istituti superiori, e ha comunque già svolto incarichi tecnico-ispettivi da "comandato" per due anni, dal 2010 al 2012.

Tra le prime criticità con cui dovrà confrontarsi, l'elevata incidenza delle “reggenze": nel prossimo anno scolastico tale assetto riguarderà ben 13 istituti, alcuni dei quali con una consistente popolazione scolastica e con sedi distribuite tra diversi comuni. A questo proposito la Flc Cgil, sulla scorta di un incontro odierno tra il dirigente dell'Usr Ettore Acerra e le sigle sindacali di settore, ha fatto sapere che venerdì 11 agosto sarà pubblicata la circolare che regolamenterà l’assegnazione degli incarichi aggiuntivi (nell’intera Campania saranno ben 123) mentre le assegnazioni verranno effettuate tra il 23 e il 24 agosto: dunque una settimana prima dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico 2023/24.