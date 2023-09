Spaccio e detenzione di droga, controlli mirati in Valle Caudina

Controlli mirati, lo scorso fine settimana, tra le strade di Montesarchio, Airola e Ceppaloni dove diverse persone sono state segnalate perchè trovate in possesso di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

In particolare, a Montesarchio un 20enne di San Martino Valle Caudina è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per essere stato sorpreso in possesso di marijuana.

Segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di cocaina un 44enne e un 38enne del posto, un 25enne di Arpaia (trovato in possesso di marijuana) ed un 38enne del posto in possesso hashish. Durante i controlii sul territorio di Ceppaloni, invece, è stato segnalato alla Prefettura anche un 49enne di San Leucio del Sannio poiché aveva con sè sostanze stupefacenti, in questo caso si trattava di cocaina.

Nel corso del monitoraggio della compagnia di Montesarchio - messo in campo attraverso dieci equipaggi automontati composti da venti militari dipendenti - sono state controllate 103 persone e 87 veicoli, effettuare 11 perquisizioni, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrati 3 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa ed eseguito il fermo amministrativo di 3 motocicli guidati da minorenni senza casco protettivo. Inoltre, sono state ritirate 4 patenti di guida.