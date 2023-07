Baia Domizia, un'estate all'insegna dell'accessibilità

Grazie ad una collaborazione tra il sindaco di Cellole Guido Di Leone, l’assessore ai Servizi sociali Antonietta Marchegiano e l’assessore al Demanio Giuseppe Ponticelli, il Comune di Cellole aderisce al progetto lanciato dalla Regione Campania e di cui si è fatto carico l’Ambito territoriale C03 denominato “Tutti al mare”. L’ente cellolese ha messo a disposizione una spiaggia libera accessibile ai diversamente abili con difficoltà motorie.

Il servizio, attivo sulla parte di Baia Domizia che rientra nelle competenze del Comune di Cellole, sarà gestito dalla cooperativa “Officine Didaxè”, da anni attiva nel sociale e che attualmente gestisce un immobile confiscato alla criminalità organizzata proprio nella località turistica.

Venerdì 28 luglio le amministrazioni di Cellole e Sessa Aurunca hanno inaugurato il servizio con l’apertura delle spiagge che potranno essere frequentate già a partire da oggi. «Un importante traguardo raggiunto dall’Ambito C03 che noi come comune di Cellole ospitiamo orgogliosamente - ha dichiarato l’assessore Marchegiano - La parola chiave di questo progetto è accessibilità, che rappresenta un diritto umano di cui tutti, indipendentemente dai propri limiti, hanno il diritto di godere; se poi accanto al termine accessibilità unisci il termine inclusione sociale inteso come possibilità di godere di beni e servizi, possibilità di aggregazione e lotta alla solitudine credo che venga fuori una combo perfetta che va incentivata e soprattutto sostenuta nel tempo».

Soddisfatto del risultato raggiunto anche il responsabile di “Officine Didaxé” Pasquale Verrengia che ha sottolineato l’importanza fondamentale della sinergia tra enti pubblici e enti del terzo settore per lo sviluppo del territorio. È stata la Regione Campania ad approvare il progetto a favore delle persone con disabilità e l’Ambito C03 si è fatto carico di preparare l’iter burocratico con l’avviso di partecipazione. L’obiettivo è quello di garantire la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo, al fine di sviluppare finalità di benessere psicofisico, tutela della salute, prevenzione, aggregazione e partecipazione, lotta alla solitudine, sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali e comunitarie. L’attività sarà organizzata e gestita senza scopo di lucro e svolta con modalità che consentano il conseguimento di finalità collegate al benessere psicofisico individuale, alla tutela della salute, e favoriscano l’aggregazione e la partecipazione dei beneficiari ai diversi momenti di vita collettiva. Per partecipare basterà inviare la domanda presente su apposito modulo scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito e indirizzate al Comune di Teano, che è Comune capofila.

Le due spiagge sono attrezzate per l’accoglienza di 16 utenti, 8 per ciascuna spiaggia (Cellole e Sessa Aurunca). Gli uffici, sulla base del numero e della provenienza delle domande pervenute redigeranno appositi turni di partecipazione alle attività per consentire a tutti coloro che presenteranno istanza di partecipare all’iniziativa.

Gli utenti beneficiari dovranno essere accompagnati da un familiare o da un conoscente. Possono presentare domanda i cittadini con disabilità residenti nei Comuni che rientrano nell’Ambito C03, ovvero Teano, Cellole, Sessa Aurunca, Roccamonfina, Francolise, Tora e Piccilli, Galluccio, Conca della Campania, Presenzano, San Pietro Infine, Rocca d’Evandro, Caianello, Mignano Monte Lungo, Vairano Patenora, Pietravairano e Marzano Appio. Sarà possibile presentare la domanda per partecipare all’inziativa fino al 10 settembre.