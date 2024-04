Cosa fare a Caserta nel weekend: gli appuntamenti del fine settimana

Manifestazioni

Il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista ospita l’ottava edizione del “Caserta Tattoo Convention”. Presenti per tutto il week-end oltre 500 artisti da ogni parte d’Europa. Come ogni anno saranno individuati i tatuaggi più belli e ad arricchire l’evento ci saranno spettacoli burlesque e di magia e musica live.

Musica/1

Jennà Romano, per anni anima dei Letti Sfatti e collaboratore e coautore con i principali nomi della scena musicale italiana, sabato sarà ospite della libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, per presentare il suo nuovo album solista “Personale al completo”.

Lo show case avrà inizio alle 18 e, tra una canzone e l'altra, la conversazione con Romano sarà condotta da Marco Falco.

Musica/2

Da sabato torna il Festival Organistico dell'Associazione Anna Jervolino, realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Organo. Un itinerario attraverso luoghi e repertori di grande bellezza e armonia. Si comincia ad Alvignano, presso il Santuario dell’Addolorata, e si prosegue domenica a Variano Scalo nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano.

Musica/3

Venerdì al PecoraNera di Pignataro Maggiore il chitarrista e compositore Gianni Cipullo presenta “Nello stesso mare”, anteprima del suo nuovo progetto strumentale. Ad accompagnarlo Lello Petrarca al piano ed Aldo Fucile alla batteria.

Teatro/1

Venerdì al teatro Civico 14, a Caserta, debutta “Alfonsina - Non puoi fermare il vento con le mani". La storia, scritta da Marilena Lucente, è quella di Alfonsina Strada, prima e unica donna che, esattamente cento anni fa, riuscì a partecipare al Giro d’Italia. Lo spettacolo è interpretato da Anna Bocchino con la regia di Roberto Solofria. Repliche sabato e domenica.

Teatro/2

Antonello De Rosa firma e porta in scena “Amore mio”, domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, nell’ambito della rassegna FaziOpenTheater. Sul palco anche Margherita Rago e Stefano Rescigno per uno spettacolo che indaga il rapporto - sano e malato - con l’amore.

Teatro/3

Al teatro Ariston di Marcianise sabato arriva “Muratori”. La celebre commedia di Edoardo Erba, messa in scena per la prima volta in lingua napoletana, affronta il tema attuale della crisi dei teatri, spesso sacrificati per fare spazio a lucrosi mega-supermercati. La regia è di Peppe Miale.

Teatro/4

Umberto Orsini è in scena da venerdì a domenica al teatro Parravano di Caserta con “Le memorie di Ivan Karamazov". Un viaggio nella complessità del personaggio creato da Dostoevskij nel suo ultimo e celebre romanzo, “I fratelli Karamazov”, con regia di Luca Micheletti.