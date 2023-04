A sette giorni dal termine per la presentazione delle liste elettorali per le candidature alle amministrative del 14 e 15 maggio, la campagna elettorale sta per entrare nel vivo.

I due candidati a sindaco sono impegnati, anche in questi giorni di festività pasquali, ad approntare le liste e a dialogare con le varie forze politiche e associazioni che li supporteranno. Intanto si è registrato il primo tentativo di inquinamento della campagna elettorale, pratica molto diffusa anche nelle precedenti elezioni.

Il candidato sindaco del centrodestra, Antonio Trombetta, ha annunciato di aver trovato una lettera anonima sotto la porta del suo studio medico «con la quale ha detto qualcuno ha pensato di poter destabilizzare il lavoro di un gruppo coeso in campo per restituire quelle certezze e quella stabilità che Marcianise cerca da tempo. È triste vedere che nel 2023 ci siano ancora personaggi che tentano di intorbidire le acque con mezzucci infimi quali quello delle lettere anonime».

Stessa missiva è stata consegnata anche all'indirizzo della consigliera regionale Maria Luigia Iodice, promotrice della candidatura di Trombetta. In pratica, nelle lettere, definendosi «consiglieri comunali che ritengono di sostenervi» chi scrive descrivendo Trombetta come «poco coinvolgente» che «non tira» chiede di cambiare candidato sindaco. Iodice, dal canto suo, ha risposto all'anonimo autore affermando: «La critica costruttiva è bene accetta, l'anonimato non lo gradisco. Chiunque voi siate fatevi avanti, la mia porta è aperta a tutti. Consentitemi di esprimere solidarietà al nostro candidato sindaco Antonio Trombetta».

L'altra candidata a sindaco, Lina Tartaglione, alla testa di una coalizione da lei stessa definita Campo largo progressista afferma di essere impegnata negli incontri con tutti i partiti, le liste e il mondo dell'associazionismo (ambiente, sociale e sport) che la sostengono «per dare concretezza al nostro agire politico ha detto . L'obiettivo è il confronto sui problemi della città e sulle soluzioni a tali problemi al fine di creare il canovaccio per la stesura del nostro programma elettorale condiviso. Obiettivi a breve, medio e lungo termine, che devono essere ben chiari per la prossima settimana, alla presentazione delle liste. Siamo un treno di entusiasmo, idee e colore. La partecipazione dei cittadini e il contatto con ognuno di loro sono elementi fondamentali per la vita della città. Incontrarli e ascoltare la loro voce è la mia priorità».