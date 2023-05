Elezioni a Marcianise, Schlein e gli altri big in campo

S'infiamma la campagna elettorale a Marcianise. A sostegno della candidata a sindaco del centrosinistra numerosi sono gli appuntamenti previsti con i big della politica. Questa sera alle 19,30, in viale Evangelista, nei presi della rotonda dell’ospedale, manifestazione di Più Europa con il presidente nazionale Federico Pizzarotti. Venerdì 5 maggio, alle 18,30 a piazza Caduti di Nassyria si parlerà di sicurezza e legalità in un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle con il deputato Agostino Santillo ed il suo collega, già Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. Infine per lunedì, alle 20,30, in piazza Padre Pio è previsto il comizio della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. L'altro candidato sindaco, intanto, si è recato anche presso il cimitero comunale per omaggiare i lavoratori marcianisani morti sul lavoro nella giornata del 1 Maggio.