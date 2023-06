Incendio nel pirotecnico di Capua, le fiamme distruggono mezzo militare

Momenti di tensione, nel primo pomeriggio, all'interno dello stabilimento militare "pirotecnico".

Un mezzo militare, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco, creando non poca apprensione tra i dipendenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, ma - appena giunti - hanno trovato il rogo già domato dalle squadre antincendio del complesso militare. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il rogo sia stato causato da un'anomalia della batteria del veicolo.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti e danni alle strutture dello stabilimento, compresi i depositi. Tra le alte mura dello stabilimento dell'Esercito Italiano è presente anche l'antico castello di Carlo V, anch'esso risparmiato dalle lingue di fuoco. Il mezzo militare, infatti, era parcheggiato lontano da luoghi o spazi soggetti ad alta infiammabilità e l'incendio non ha potuto estendersi oltremodo.