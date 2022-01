L'ospedale di Caserta si riorganizza: pronto al prossimo picco

Assistenza Covid: l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano riorganizza l'offerta a partire da lunedì. «Abbiamo riorganizzato le attività in modo da rispondere alle esigenze dettate dall'emergenza», spiega il direttore generale aziendale Gaetano Gubitosa.



Due le direzioni intraprese: sospensione e accorpamenti. Per quanto riguarda la prima, l'azienda segue le indicazioni regionali, come da ordinanza siglata pochi giorni fa dal...

