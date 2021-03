Focolaio alla caserma dei carabinieri di Macerata Campania. Nonostante la compagna vaccinale rivolta alle forze dell’ordine, il Covid è riunito ad espugnare il presidio di via Giuseppe Mazzini, sotto la cui competenza ricadono anche le città di Portico e di Recale.

Tra contagiati e militari in isolamento, il virus ha decimato il personale in servizio, al punto che la compagnia di Santa Maria Capua Vetere ha dovuto trasferire a Macerata sottufficiali e carabinieri di altre stazioni. In condizioni cliniche severe, tali da imporre il ricovero all’ospedale «Cotugno» di Napoli, il comandante Baldassarre Nero. «Siamo in apprensione per tutti i militari coinvolti e, in particolare, per il maresciallo Nero, cui auguro a nome di tutta la comunità una veloce guarigione», dichiara il sindaco Stefano Cioffi.

Con più di 150 casi, di cui almeno 10 ricoverati, la situazione epidemiologica a Macerata è tra le più preoccupanti in provincia di Caserta, con un tasso tra test eseguiti e numero di positivi che sfiora il 20%. Cioffi ha già ridotto i tempi di apertura di bar e pasticcerie, ma sta studiando misure più restrittive, compresa la nascita di una task force per i controlli.