Mensa scolastica, via dal 18 settembre a Cancello ed Arnone: servizio gestito da piattaforma informatica

Partirà il prossimo 18 settembre il servizio di refezione scolastica a Cancello ed Arnone in coincidenza con la ripresa dell’attività didattica. Il sindaco Raffaele Ambrosca in collaborazione con la consigliera delegata Maria Caimano hanno voluto che il servizio fosse attivo sin dai primi giorni di scuola per consentire alle famiglie la migliore organizzazione possibile per i loro figli.

«L’anticipo dell’avvio della mensa scolastica risponde a una precisa volontà di rendere il servizio sempre più strettamente correlato alle esigenze organizzative della scuola e delle famiglie, evitando ritardi che possono incidere negativamente sulla gestione delle attività scolastiche programmate – spiegano all’unisono il sindaco Ambrosca e la consigliera Caimano - La refezione scolastica è un servizio pubblico essenziale e, in quanto tale, deve essere garantito con tempestività».

Gli amministratori di Cancello ed Arnone evidenziano anche il grande valore che la mensa sul piano dell’integrazione dei ragazzi. «La mensa è in grado di incentivare l’integrazione e la socializzazione dei bambini, oltre ad essere un servizio fondamentale per l’educazione alimentare e la promozione di sani stili di vita – proseguono - Da quest'anno la gestione amministrativa del servizio di refezione scolastica è garantita attraverso apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Cancello ed Arnone, che consente l’inoltro della domanda, la verifica dei pagamenti, delle prenotazioni/disdette dei pasti, dei crediti residui e delle certificazioni di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari».