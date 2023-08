Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone, grande successo con Cristiano Malgioglio guest star

Grande successo per la 45° Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone, sostenuta e promossa dalla Regione Campania, organizzata e promossa dal Comune di Cancello ed Arnone e da Pro Loco Terre di Cancia e Lanio, con il patrocinio morale della provincia di Caserta e dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), e con la direzione artistica di Gianni Simioli.

«È stata un’edizione particolarmente importante con la forte vicinanza della Regione Campania che punta sull’oro bianco di Cancello ed Arnone come eccellenza del Made in Italy e sono certo che questo impegno istituzionale si tradurrà in un’opportunità di sviluppo e crescita per il territorio che conserva e tutela l’antica arte della produzione della mozzarella – dichiara il sindaco Raffaele Ambrosca –.

I due giorni di festa, che sono stati un successo anche grazie all’inconfondibile sapore della mozzarella dei caseifici a cui va la mia riconoscenza per la partecipazione, hanno avuto un ottimo riscontro di presenze sul territorio, un dato che ci rende sicuramente felici come amministrazione e cittadini. Anche quest’anno, con la direzione artistica di Gianni Simioli, che ringrazio per l’ottimo lavoro, la Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone ha avuto due palchi animati da grandi artisti e sono grato a ognuno di loro per aver portato spettacolo e musica in questa 45esima edizione».

La programmazione di Cancello in Piazza Municipio è iniziata con il Premio Eccellenze Volturno, aperto dalla travolgente Compagnia SoleLuna, che ha lasciato il palco a Maria Nazionale, Raiz, Giovanna Sannino, Vincenzo Comunale, Errico Porzio e al gran finale affidato all’ospite d’onore Cristiano Malgioglio e al suo omaggio a Federico Salvatore con l’interpretazione del brano “Sulla porta”. Tutti accolti sul palco dal direttore artistico Gianni Simioli. Intanto, ad Arnone, spazio a Napolindie, format giovane ideato da Simioli, con quattordici artisti sul palco: Nicola Siciliano, Samurai Jay, Voga, Jovine, Andrea Tartaglia, Peppoh, Veronica Simioli, Federico Di Napoli, Yoseba, Ansiah, Olegg, Vesuviano, Ste e Gaiè, presentati da Davide Scafa e Ciro Salatino. La seconda serata di Arnone è stata un ciclone di energia ed emozioni con Rosario Miraggio, Slf, Plug; mentre sul palco di Cancello in Piazza Municipio, Simioli ha proposto Acustico d’Autore, un viaggio nella cultura musicale napoletana, tra classici e inediti, con Tommaso Primo, Gabriele Esposito, Mavi e Roberto Lama.

Premio Eccellenze Volturno conferito dall’amministrazione comunale a Raffaele Compagnone, presidente Unpli Caserta; Tommaso Contestabile, dirigente generale dipartimento amministrazione penitenziaria in pensione; al generale pilota Roberto De Micco (alla memoria), premio ritirato dalla moglie Carmen D’Amato; Antonio Del Sole, ristoratore; Matilde Maisto, giornalista e scrittrice; Elisabetta Mercadante, attrice; Luigi Tamburro, professore cavaliere diacono.

Protagonisti della 45° Festa della Mozzarella i caseifici Agnena, D’Angelo, La Reale, La Regina dei Mazzoni, R&G Della Valle, Spinosa, Palato Bufalino, a cui è stato conferito un riconoscimento sul palco del Premio Eccellenze Volturno. Anche i bambini hanno avuto il loro spazio con l’area Kids: gonfiabili, zucchero filato, popcorn, palloncini, il panino con la mozzarella e il “cuoppo” di ciliegine.

Partner della 45 Festa della Mozzarella: Autouno Group, Chirico Grano, Studio Uno Marketing, Csa, Dock Service, La Marchesa, Pa Digitale Adriatica, Sga Servizi Gestione Acque, Simr Società Italiana Manutenzioni Rotabili, Infrastrutture e consolidamenti, Vesatec disinfestazioni.