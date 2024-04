Domenica il vernissage di “Medusa. Tra mito ed arte”, in mostra dodici artisti

Il Museo provinciale campano di Capua ospita “Medusa. Tra mito ed arte”. Domenica 7 aprile il vernissage della mostra d’arte collettiva organizzata dall’associazione “Opus Est” aps, con la collaborazione de “Il salotto di Ilenia” aps e “Quercus Vitae”. Saranno ben 12 gli artisti in esposizione, ciascuno con un’opera tematica sul mito della Gorgone con i capelli da serpente e lo sguardo pietrificante, che in antichità raffigurata su oggetti, utensili, armamenti e decorazioni in chiave apotropaica o di difesa da spiriti malevoli.

A partire dalle ore 10 nella Sala Liani del museo si terrà la presentazione dapprima delle opere a cura di Caterina Monte e poi un intervento di Ilenia Di Gabriele.

A seguire, la presentazione del libro dal titolo “L’enigma della Medusa” di Alessandro Luciano, scrittore, ma anche archeologo, dipendente del Museo archeologico nazionale e riserva del nucleo tutela beni culturali dei carabinieri.

A proporre le proprie opere in esposizione saranno Ilenia Di Gabriele, Daniela Colonna, Saverio Maietta, MRosaria Di Marco, Anna Scopetta, Rosaria Gentile, Angela M. De Rosa, Sabina Russo, Marco Falco, Giuseppe Sgueglia, Nunzia Gaudino e Cristina Flaviano.