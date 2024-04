Nuovo direttivo di Centro Democratico a Castel Volturno, Grimaldi nuovo coordinatore

Si è svolta a Castel Volturno la prima riunione del direttivo provinciale di Centro Democratico di Caserta guidato da Nicola Grimaldi eletto coordinatore nel congresso ad Aversa.

La nuova squadra del Coordinamento provinciale sarà composta da Giovanni Morfino designato vice coordinatore con delega agli Enti Locali, Filippo Cacciapuoti tesoriere, Maria Grazia Maggio comunicazioni e pari opportunità, Maria Santagata istruzione, Vincenzo Diomaiuta arte e cultura. A Guido Schiavulli, già coordinatore cittadino di Castel Volturno, si aggiungono le deleghe per il litorale domizio e legalità, mentre a Francesco D'auria, già coordinatore cittadino di Teverola, si aggiungono le deleghe di attività produttive e sanità. Per gli altri componenti del direttivo Maria Teresa Cacciapuoti, Nicola D’auria, Ilaria Castionetti ci si è riservati di proporre deleghe per aree tematiche nel prossimo direttivo provinciale.

«I membri del direttivo - dice il coordinatore Grimaldi - sapranno rappresentare al meglio la diversità e le esigenze del territorio e sono pronti a impegnarsi per promuovere la crescita e lo sviluppo del partito».

Il vice-coordinatore Giovanni Morfino e consigliere nazionale CD, sottolinea che «si avvia una nuova fase per il partito di Centro Democratico, dobbiamo trovare le modalità tali per essere presenti nei luoghi in cui la crisi si fa sentire. Le persone hanno bisogno di sapere e di poter trovare un partito che ha come punto fondamentale la capacità di ascoltare». Nel corso del direttivo è stato affrontato l’importante tema delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.