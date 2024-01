Nonostante la pioggia incessante degli ultimi giorni, si è chiuso con un bilancio positivo per le vendite il primo weekend di saldi nel distretto commerciale di Marcianise. I primi dati dei due più grandi poli commerciali della regione, il Centro Commerciale Campania e La Reggia Designer Outlet sono, come al solito, incoraggianti e fanno registrare un leggero incremento rispetto al primo weekend dello scorso anno (con i saldi che iniziarono il 2 gennaio). Dopo le file dei giorni scorsi, ieri anche il traffico è rientrato nella normalità, con il solito flusso continuo ma scorrevole delle auto nella zona dell'uscita autostradale di Caserta Sud e dei centri commerciali. Né, tanto meno, si sono registrati piccoli incidenti che spesso provocano il blocco del traffico. Si è ripetuta, quindi, la stessa situazione che, puntualmente, si ripete nei primi giorni di vendite straordinarie, sia invernali che estive, nel distretto commerciale di Marcianise e in alcune domeniche, quando i centri commerciali diventano luoghi di attrazione per intere famiglie, per poi tornare alla normalità nei giorni seguenti.

I due centri commerciali, nei giorni scorsi, sono stati presi d'assalto dai tanti clienti che, sia per le giornate festive concomitanti con l'Epifania, sia per accaparrarsi i primi articoli a prezzo favorevole hanno, comunque, affrontato le lunghe file per accedervi e il maltempo. Per l'outlet targato McArthur&Glen numerosi sono stati i clienti venuti anche da fuori regione per approfittare del doppio sconto sulle grandi firme, in pratica uno sconto sui prezzi nelle 160 boutique di brand della moda già scontati dell'outlet. Tra le altre cose, l'Outlet La Reggia offre anche alcuni servizi gratuiti come il wi-fi, l'area giochi per i più piccoli, il noleggio dei passeggini, un deposito per i caschi per chi arriva in moto e un'area per i cani. Inoltre, si possono acquistare le gift card che valgono 12 mesi e sono accettate in tutti i negozi che possono essere un ottimo regalo. Chiaramente, gli articoli che sono stati più venduti in questi giorni nell'outlet, dove gli stores per il 90 per cento trattano abbigliamento e accessori, sono stati gli abiti di alta moda come Armani, Boss, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Moschino ma anche Polo Ralph Laurent, Calvin Klein, Guess, le borse di Michael Kors e The Bridge, fino all'abbigliamento sportivo con Nike, Adidas e Puma.

Il Centro Campania e il suo parco commerciale, per allietare i clienti nei giorni scorsi ha puntato sugli ospiti, partendo con il primo concerto dell'anno, il 4 gennaio, con Cristina D'Avena e i Gem Boys in Piazza Campania, mentre sabato e domenica scorsi, per la gioia dei bambini, sempre in piazza Campania è arrivata la Befana con Happyfania. Un intrattenimento per i più piccoli nel salotto incantato con la distribuzione di dolcetti e caramelle, laboratori creativi e il truccabimbi. Anche per i prossimi venerdì, il 12 e il 19, appuntamento a piazza Campania con la musica, con due ospiti provenienti direttamente da XFactor: Il solito Dandy e Maria Tomba. Nell'ultimo fine settimana il Centro Commerciale Campania ha fatto registrare file alle casse, soprattutto a Zara, H&M, Primark e Decathlon. Pienone anche presso i ristoranti e i bar.