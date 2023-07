È stato un weekend di saldi e di caldo. Dopo la partenza tranquilla dei saldi estivi, giovedì scorso, sabato e domenica hanno fatto registrare un considerevole aumento dei visitatori nelle due maxi strutture del parco commerciale di Marcianise: la Reggia Designer Outlet ed il Centro Commerciale Campania. Nonostante l'ondata di caldo con l'aumento delle temperature che in alcune ore del giorno hanno superato i 35 gradi, chi aveva programmato di non andare a mare ma di visitare i centri commerciali per approfittare dei saldi ha affollato i viali ed i negozi dell'Outlet La Reggia e del Centro Campania. A giudicare dai parcheggi stracolmi di auto fin dalla mattina e per tutta la giornata, nelle due grandi strutture sul territorio di Marcianise c'è stato il pienone che si registrava prima della pandemia. Un trend assolutamente positivo che in termini di presenze ha superato gli ultimi incerti anni.

Già da sabato mattina si è percepito un andamento diverso, anche sotto il profilo di permanenza delle persone che hanno raggiunto i centri nella prime due giornate di saldi. Si calcola che sia l'Outlet che il Campania sia stato raggiunto in questo fine settimana da oltre 50mila persone. Un concentramento che, rispetto agli anni passati, non ha provocato molti disagi agli automobilisti, senza continui blocchi del traffico, che spesso coinvolge anche l'uscita autostradale e difficoltà ad entrare e uscire dai parcheggi dei centri. Ieri, solo in tarda serata, considerando che i negozi dell'Outlet hanno chiuso alle 21 e quelli del Campania alle 22, si sono registrati degli ingorghi all'uscita dai parcheggi. Tra i viali scoperti dell'Outlet i clienti si sono accalcati presso gli stores dei marchi di lusso, designer e premium più prestigiosi, dove erano pubblicizzati risparmi fino al 70% sui prezzi di vendita. File si sono registrate presso il negozio Armani e Michael Kors, per l'alta moda e le borse, ma anche da Calzedonia per la corsa all'acquisto di costumi e abbigliamento per il mare, come anche i negozi di abbigliamento sportivo, con le nuove scarpe da ginnastica di Nike e i leggings di Adidas fra i più gettonati. Passeggiando tra i viali e le piazze del Centro molto ammirate sono state le opere di Cracking Art: più di 100 animali coloratissimi, delfini, pinguini, lupi, elefanti e coccodrilli interamente realizzati in plastica rigenerata, per sollecitare una riflessione collettiva sui temi dell'effetto dell'uomo sull'ambiente naturale.

Il Centro Commerciale Campania con tutto il parco commerciale intorno dove, tra gli altri vi sono importanti marchi come Decathlon, Mondo Convenienza, Eurospin, Pittarosso e Media Word, nel suo chilometro di galleria commerciale con oltre 150 negozi e 25 tra bar e ristoranti nel weekend è stato anche un luogo dove intere famiglie si sono rifugiate per un po' di refrigerio. Preso d'assalto uno degli ultimi grandi negozi aperti ultimamente: Primark. Per tutta la giornata di ieri una lunghissima e ordinata fila fuori al punto vendita (circa 200 persone) ha atteso di entrare per approfittare di ulteriori sconti su abbigliamento e accessori già normalmente a buon prezzo. Tra gli altri negozi che hanno fatto il pieno Piazza Italia, Scarpe e Scarpe, Zara, H&M e Bershka, mentre Piazza Italia, il fulcro del centro, è stato affollata da coloro che cercavano un po' di riposo. Molti anche coloro che tra un acquisto ed un altro hanno preferito consumare un panino, una piadina, una portata di mare o anche una pizzetta nei tanti locali che si affacciano sulla piazza.