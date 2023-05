Schianto all’incrocio a Casagiove: auto si ribalta, anziano ferito

Uno schianto spaventoso all’incrocio e un’auto che si ribalta. Paura a Casagiove oggi pomeriggio intorno alle 15.30. Una Fiat Panda proveniente da via XXV Aprile non si sarebbe fermata allo stop andando a scontrarsi con una Lancia Y, condotta da una donna, che proveniva da via Pontillo.

L’impatto ha provocato il ribaltamento della Panda, guidata da un anziano della zona. L’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo soccorso dai vigili urbani intervenuti subito sul posto.

Allertata anche un’ambulanza del 118 per prestare le cure all’anziano ferito, che fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e ha rifiutato il trasporto all’ospedale di Caserta.