Sicurezza in mare e sui lidi, multe per 5mila euro sul litorale domiziano nel fine settimana

Sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro sono state elevate dagli uomini della guardia costiera di Mondragone per inosservanze riscontrate alle prescrizione dell'ordinanza in materia di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli.

I controlli, sia in mare sia sull'arenile, sono stati eseguiti nel corso del week-end appena trascorso lungo tutti i trenta chilometri di litorale di competenza dell'ufficio di Mondragone ed hanno impegnato una decina di uomini con pattuglie a terra ed in mare. Nel mirino in particolare sono finiti i diportisti ed i conducenti degli acquascooter sorpresi mentre transitavano ancoravano i propri mezzi all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione, in palese violazione delle specifiche ordinanze in materia.

Controlli sono stati eseguiti anche sugli stabilimenti balneari, per verificare la presenza degli assistenti di salvamento e di tutte le attrezzature di sicurezza richieste, e sugli arenili non in concessione per reprimere il fenomeno dell'occupazione abusiva di spiaggia libera e per restituire alla pubblica utilizzazione il demanio marittimo.

I controlli rientrano nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro voluta per l'estate dalla Direzione Marittima della Campania.