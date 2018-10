Mercoledì 17 Ottobre 2018, 06:20

SANTA MARIA A VICO - Sono entrati in azione intorno alle 3 di notte. Volevano a tutti i costi rubare l’oro che si trovava all’interno della cassaforte della gioielleria «D&F» della Nazionale Appia. Non sono riusciti, però, a mettere a segno l’intero piano: hanno rubato solo una parte dei monili. Si è verificato nella notte tra lunedì e martedì un vero e proprio raid ai danni del negozio gestito da Roberto Santillo. Il proprietario ha denunciato il caso ai carabinieri della stazione locale che hanno già acquisito i filmati all’interno della telecamera di videosorveglianza. Non è la prima volta che si registrano episodi di questo genere ai danni di negozianti lungo l’Appia. Più volte i commercianti hanno chiesto l’installazione di telecamere da parte del Comune.