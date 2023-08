Torta e brindisi per i 100 anni di Nonno Pietro nell'ufficio postale di Sessa Aurunca

Torta, brindisi e festeggiamenti per il secolo di vita di nonno Pietro Marotta a Sessa Aurunca. Un festeggiamento particolare nell'ufficio postale di Sessa Aurunca.

Per la festa dei cent’anni, all’ufficio postale di Sessa Aurunca sono venuti a rendergli omaggio tutti: parenti, amici e tanti compaesani. Già, perché nel piccolo comune il signor Pietro Marotta lo conoscono e lo stimano tutti poiché ha dedicato la sua vita alla famiglia e all’arma della Polizia di stato andando in pensione all’apice della sua carriera col grado di sovraintendente capo.

Il direttore dell’ufficio postale Dario Iannitti, la responsabile della gestione operativa degli uffici postali della provincia di Caserta Michela Errichiello, la consulente per i prodotti finanziari dell’ufficio Elvira Di Donato (che Pietro non nasconde di preferire a tutti glia altri), tutti gli operatori di sportello e consulenti finanziari, i suoi figli Carlo e Gennaro e il nipotino Matteo, tanti tra parenti e amici hanno brindato e diviso con lui una torta dai colori sgargianti rappresentativi di Poste Italiane.

In più la direzione di Caserta ha voluto donargli una targa in ricordo di questo giorno eccezionale che Pietro ha voluto condividere con l’Azienda di cui è cliente da oltre 50 anni. Con la sua sobria eleganza in polo rigorosamente “blu Polizia”, Pietro ha salutato tutti quanti sono venuti a rendergli omaggio, emozionato dalla partecipazione e dal calore con i quali Poste italiane e i suoi compaesani hanno voluto festeggiare con lui il traguardo dei cento anni.