Va al mare, ma muore d'infarto in spiaggia: soccorsi inutili

Va a mare a Castel Volturno con amici e parenti e mentre si trova sulla spiaggia libera di Pinetamare, fra il lido Paradiso e il Gate 5, avverte un forte dolore al petto. Il resto della sua comitiva chiama i soccorsi, che arrivano rapidi.

Ma il medico del 118 una volta in spiaggia non può che costatare il decesso dell’uomo , avvenuto per probabile infarto. È successo questa mattina, a Castel Volturno. Il morto è un ucraino di 41 anni, la cui salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.