Giornata della danza, appello per nuovi corpi di ballo

Oggi, 29 aprile, per la giornata internazionale della danza, Danza Error System lancia una petizione sul sito Change.org per chiedere al Governo di riaprire i corpi di ballo delle Fondazioni lirico-sinfoniche! Nel nostro paese esistono 14 Fondazioni lirico-sinfoniche (il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona), 14 Sovrintendenti, 14 orchestre, 14 cori, 14 settori tecnici, 14 settori amministrativi, ma soltanto 4 (Milano, Roma, Napoli e Palermo) + 1 (Verona) corpi di ballo.

Negli ultimi anni sono state approvate, dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le nuove dotazioni organiche delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Su un totale di 4.715 posti di lavoro a tempo indeterminato (orchestra, coro, ballo, tecnici e amministrativi), quelli riservati ai danzatori sono solo 212, il 4,5% del totale dei posti disponibili.

1 milione e mezzo di allievi che studiano danza in Italia e poco più di 200 posti di lavoro, peraltro già occupati, in tutto il paese. La danza, oggi, non è più una professione realizzabile in Italia.

Questa situazione è inaccettabile e discriminatoria e va risolta una volta per tutte! Dopo due anni dalla nascita di Danza Error System, due anni di attivismo quotidiano, durante i quali abbiamo costruito un legame solido con i nostri rappresentanti politici, con questa petizione chiediamo a gran voce a tutte le Istituzioni, al Ministro della Cultura e a tutti i partiti politici di rendere concreta, con urgenza, la riapertura dei corpi di ballo stabili delle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove oggi non ci sono, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dei 4 corpi di ballo già esistenti, ovvero la fine del precariato e delle esternalizzazioni. Preghiamo tutte le persone che leggono queste parole di visionare la petizione, di firmarla e di diffonderla! Per farlo occorre accedere al seguente link https://chng.it/mYFVHjHNPw e seguire le istruzioni. Noi siamo Anna Chiara Amirante, Vito Lorusso, Andrea Morelli ed Alessandro Staiano (nella foto con la Amirante, entrambi sono primi ballerini del San Carlo), quattro giovani danzatori professionisti, e Danza Error System è il movimento sociale che abbiamo creato per dar voce alla nostra categoria, sostenuto da étoiles, primi ballerini, solisti e danzatrici e danzatori dei corpi di ballo e delle compagnie di danza italiane, da professionisti del settore, scuole di danza e appassionati.