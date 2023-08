Benzina, prezzi medi giorno due: corre il diesel, scende il metano

È il gioco dell'oca dell'estate 2023: chi sale, chi scende, chi viene e chi va!

Il prezzo medio dei carburanti pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), al secondo giorno riserva curiosità e sorprese.

Anzitutto il prezzo medio della benzina self sfonda in tutte le regioni quota 1,9 euro, con un aumento medio di 6,9 centesimi) , ma la star del giorno è il diesel self che cresce di 10,5 centesimi a 1,7 euro.

Le star dei prezzi resto sempre Bolzano (in testa) e le Marche in coda.

La Campania resta nelle posizioni di ieri con la crescita dei prezzi che ricalca la media nazionale.

Andamenti bizzarri invece per Gpl e metano: il primo resta più o meno dov'era il giorno prima (+0,57%), ma con un balzo di 16 centesimi in Valle d'Aosta mentre tutte le altre region istato ferme (Campania +1 cent, Lombardia +2 cent); il metano addirittura scende in media di 2,55 cent: un risultato frutto del -12 di Abruzzo, -10 di Emilia Romagna e - 10 delle Marche e del + 16 del Molise.

Una frontiera quasi da fantascienza divide Abruzzo e Molise: di qua -12, di là -16: una rincorso però insufficiente a raggiungere il nuovo prezzo medio abruzzese che resta sempre superiore.

Nei due grafici per vedere i prezzi basta cliccare sulla legenda e scegliere il carburante preferito.