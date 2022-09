Würth Italia inaugura lo store a Nola: oltre 5.000 prodotti in pronta consegna

Würth Italia inaugura oggi il nuovo Würth Store in Via nazionale delle Puglie 90, a Nola, continuando così a creare nuovi punti di contatto su tutto il territorio nazionale. Questo è il quinto «negozio dell’artigiano» a presidiare la provincia di Napoli. Würth continua così a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, in linea con il proprio piano di sviluppo ed espansione previsto fino al 2025. Il nuovo Würth Store, il dodicesimo in Campania, si estende su una superficie di quasi 600 metri quadrati e mette a disposizione più di 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora. Presso lo store è inoltre possibile usufruire dei diversi servizi offerti da Würth, come il servizio Click&Collect - con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti - e la possibilità di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio, oltre a tantissime offerte disponibili fino al 25 novembre 2022 per tutti gli artigiani e le imprese locali.

«Inauguriamo il nuovo negozio dell’artigiano proprio per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore che operano a Nola e nella provincia di Napoli» – ha dichiarato Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. «Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi.