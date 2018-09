Lunedì 24 Settembre 2018, 10:31

La salernitana Lucia Isone (vive a Baronissi ma ha origini sannite) è stata protagonista di questa kermesse che si è tenuta a Milano nella sede di Google Italy, rivelandosi un grande successo.Un progetto completamente rosa che ha come finalità primaria quella di creare opportunità professionali per le donne, con un particolare riguardo verso il mondo digitale.Questo settore ha infatti un potenziale immenso e le figure che possono vantare una reale esperienza in tale ambito possono proporsi con successo alle aziende e magari vendere autonomamente dei servizi, oggi non sono affatto numerose.Proprio sulla base di questa consapevolezza è stato organizzato Google Day SEO e la partecipazione è stata davvero cospicua, sia per quanto riguarda le presenze in aula che gli utenti che hanno seguito l'evento comodamente online.Lucia, che ha scritto diversi libri in materia, è un esperto di SEO ma la sua formazione è molto profonda e variegata: è nel mondo del web da oltre vent'anni, inizialmente come webmaster e in seguito come esperta web marketing.Diversi i punti salienti dello speech tenuto dalla Isone, a cominciare dal fatto che oggi molte aziende che operano tramite e-commerce si pongono come priorità quella di avere un sito accattivante e curato nella grafica.Degli approfondimenti sono stati dedicati anche allo studio della concorrenza, attività importantissima per riuscire a primeggiare tra i risultati di Google, nonché alla strutturazione del sito web.