Anna Tatangelo, a 36 anni il fisico è da urlo: il selfie durante l'allenamento infiamma i social

È sempre più in splendida forma Anna Tatangelo, che mostra ai follower di Instagram un fisico perfetto. Davanti allo specchio, in tenuta sportiva, Anna scatta una foto ed è impossibile non notare il ventre piatto e il corpo allenato in palestra. A fare da sfondo all'immagine c'è proprio la palstra dove la cantante di Sora si allena costantemente.

Sarà il nuovo amore che tiene Anna così raggiante? Di certo, dagli esordi, la Tatangelo ha sempre mostrato una silouette perfetta e, anche col passare degli anni e dopo la gravidanza, non si è mai fermata. Ma l'amore la rende ancora più bella. È da poco uscita allo scoperto con Mattia Narducci, il nuovo fidanzato. L'artista e il modello erano stati immortalati a spasso per Parigi, dal settimanale Chi, ma ora sono loro stessi a pubblicare una foto che toglie ogni dubbio. È stato il nuovo amore di Anna a postare su Instagram una foto in cui abbraccia dolcemente l’artista. E sotto lo scatto un dolce cuore.

Non è chiaro dove e come si siano conosciuti ma sembra si frequentino già da qualche mese. Per Anna Tatangelo questa è una rinascita dopo la cocente delusione avuta con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto dodici anni fa il figlio Andrea, e la relazione finita male con Livio Cori, al quale è stata legata per circa due anni. Oggi la 36enne ha deciso di ripartire da Mattia Narducci, più giovane di dieci anni.