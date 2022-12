Aurora Ramazzotti prende una drastica decisione (social): «La mia salute mentale...». È un addio?

Aurora Ramazzotti ha deciso di dire addio al suo profilo ufficiale Twitter, anche se il motivo non è chiaro a tutti. La primogenita di Michelle Hunziker è in dolce attesa e la gravidanza, ormai inoltrata, è sulla bocca di tutti, motivo per il quale diversi utenti si sentono in dovere di esprimere la loro opinione, talvolta anche non richiesta. Sarà stato questo a scatenare la decisione dell'influencer?

La figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso con i follower uno screen che dimostra di aver disattivato il suo profilo ufficiale del microblogging di Elon Musk. «Il tuo account è stato disattivato», si legge e a corredo della dicitura l'influencer ha aggiunto: «La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci twitter».

Nella storia successiva la compagna di Goffredo Cerza ha pubblicato un selfie in cui ritrae se stessa soddisfatta del gesto appena compiuto e scrive: «Facebook tu sei il prossimo».

I motivi che l'hanno spinta a disattivare il profilo possono essere molteplici, ma probabilmente l'influencer non trova più la voglia di leggere commenti, non richiesti, sulla sua gravidanza tanto da portarla a cancellare definitivamente i suoi profili social. Tuttavia, l'app dell'uccellino blu permette un secondo ripensamento, dando la possibilità agli utenti di riattivare il loro profilo per un limite massimo di 30 giorni. Sarà così anche per Aurora?