Diletta Leotta, il nuovo look: taglio di capelli long bob “anti-gelo”, i follower appovano

Nelle ultime ore Diletta Leotta ha firmato l'ispirazione definitiva per le acconciature eleganti dei mesi invernali. La conduttrice di Dazn ha sfoggiato uno splendido nuovo taglio di capelli: il long bob da ammirare e replicare con le temperature in calo. Essendo un taglio di media lunghezza, è l'ideale per affrontare il freddo che avanza, in vista dei mesi di gennaio e febbraio. Un taglio estremamente rilassato ed è per questo che deve essere personalizzato al massimo nei contorni e soprattutto nel layering. Ed infatti, per il viso di Diletta Leotta è perfetto.

Evolvere è fondamentale, basta farlo nel modo giusto, ovvero assecondando le proprie caratteristiche e andare per gradi.

E Diletta Leotta ha scelto di farlo nel migliore dei modi. A proporre una nuova idea hairstyle è stata la conduttrice radiofonica: nella foto pubblicata su Instagram, Diletta sfoggia il suo taglio long bob.

La conduttrice, attivissima sui social, nelle ultime ore ha voluto informare i suoi follower del suo nuovo taglio di capelli. «New look». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. I fan si dicono letteralmente impazziti del nuovo look della conduttrice. «Sei bellissima, ti dona molto questo taglio», scrivono la maggior parte dei suoi follower.

Diletta Leotta continua a godersi, giorno dopo giorno, momenti di intimità familiare al fianco della sua Aria (la figlia nata lo scorso 16 agosto, il giorno del suo stesso compleanno) e del suo fidanzato Loris Karius, portiere del Newcasle Utd.