Il fidanzato è tirchio e divide tutte le spese a metà (compresa l'acqua). Lei: «Vacanza rovinata»

Una ragazza ha accusato il fidanzato di avergli rovinato le vacanze con i suoi modi da tirchio dopo essersi rifiutato di comprarle una bottiglia d'acqua per meno di 1 euro. In un post su Mumsnet, la giovane, oramai sconsolata, ha condiviso il suo sfogo sul suo compagno ossessionato dal denaro e dal risparmio, al punto da dividere centesimo per centesimo ogni spesa. La ragazza ha detto che entrambi hanno più o meno lo stesso reddito e prima del viaggio lei aveva messo da parte un budget di emergenza. Tuttavia, la sua pianificazione della vacanza è stata criticata in ogni fase dal suo ragazzo che, secondo lei, voleva un «viaggio di lusso» pur non essendo disposto a spendere soldi.

Una vera e propria ossessione

Definendo la fissazione del suo ragazzo come "estrema", la giovane ha detto: «È stato davvero duro, pensava solo a questo. È così ossessionato che se compriamo delle bottiglie d'acqua nel negozio le dobbiamo acquistare separatamente così da non dover poi rifare i calcoli - e stiamo parlando di una spesa inferiore a un eruo.

Quando siamo fuori a mangiare, controlla i prezzi e li calcola prima ancora di ordinare per vedere quale sarebbe il costo totale. Siamo usciti a cena, lui ha ordinato due antipasti mentre io ho ordinato un piatto principale e alla fine si è preso il mio riso perché era troppo tirchio per ordinare il suo e spendere altri soldi».

Nel disperato tentativo di sfuggire a questo «inferno», la ragazza ha detto che ha anche cercato i primi voli per tornare a casa, ma ha dovuto restare due giorni in più perché i voli erano esauriti. Molti utenti sono intervenuti e hanno incoraggiato la ragazza a vedere questa come un'esperienza di apprendimento e a terminare la relazione una volta tornata dal viaggio».