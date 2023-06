Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? L'indizio che non lascia dubbi

Non si fermano i rumors sulla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il gossip impazza e in molti parlano di crisi, con dettagli che fanno pensare alla separazione definitiva. Nessuno dei due ha lasciato che il chiacchiericcio del web prendesse piede. Non sono infatti ancora arrivati chiarimenti precisi da parte dei diretti interessati e la rottura resta, per il momento, un'ipotesi dei fan. Ma a pensar male, spesso ci si indovina. Soprattutto se gli indizi sono tanti. L'ultimo, non è sfuggito ai più attenti.

L’ultimo indizio negativo riguarderebbe proprio il contesto social, con un “like” della giovane che sarebbe sparito dal profilo del suo fidanzato.

Qualche giorno fa, Pierpaolo Pretelli aveva pubblicato una foto in accappatoio e in bianco e nero; piuttosto apprezzata anche dai fan della coppia. Ma se Giulia Salemi all'inizio avrebbe deciso di lasciare un “like” sotto la foto, dopo poco tempo l'avrebbe rimosso. Questo gesto, per i fan, è stato un chiarissimo segnale.

I follower che hanno notato il dettaglio hanno infatti subito messo in allerta rispetto alla possibilità che i rumor dei giorni scorsi potessero effettivamente essere reali. Come riporta BlogTivvu, però, ci sono altri dettagli che fanno sperare. Il migliore amico di Giulia Salemi sembra aver commentato con tranquillità l’ultimo post di Pierpaolo Pretelli: un segnale che ci sia serenità fra tutti?