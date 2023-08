L'attrice ed il manager della finanza londinese, ad Ischia "paparazzata" Antonella Salvucci con la sua nuova fiamma

Un amore "all'improvviso" per Antonella Salvucci, che è stata paparazzata in breve vacanza ad Ischia mentre era in dolce compagnia. L'attrice, che a giorni sarà al festival di Venezia ospite della sua produzione per annunciare alla stampa l'avvio delle riprese del suo nuovo film (titolo definitivo "Il Console"), dopo aver fatto scalo a Marbella e poi in Sardegna, è arrivata sull'isola a bordo di uno yacht battente bandiere inglese, di proprietà di un importante esponente dell'alta finanza londinese.

Un esponente di primo piano della "City" che avrebbe conosciuto la bionda attrice romana sui set britannici del suo ultimo film che uscirà nelle sale nell'inverno prossimo e nel quale la Salvucci ha dovuto recitare direttamente in inglese, lingua che conosce fra l'altro benissimo e che in più di una occasione le ha permesso di partecipare a produzioni d'oltremanica.

A fotografare la coppia di neo fidanzatini, in atteggiamenti romantici ed intimi è stato il noto paparazzo napoletano Eugenio Blasio, curatore di importanti reportage per conto di autorevoli tabloid in lingua inglese.

Il fotografo, incuriosito dall'arrivo della bella imbarcazione a Ischia, ha atteso i momenti più opportuni per fotografare la coppia.

Prossimi scali dello yacht, la Sicilia e poi direttamente Venezia dove, si diceva in apertura, la Salvucci sarà presente al festival invitata dalla produzione SLG del suo prossimo film (che porterà la firma di Luciano Silighini Garagnani) e nel quale ricoprirà il ruolo di protagonista, aasieme alle attrici Michela Mta e Nicole Blatto. Una storia tutta al femminile quindi e che, stando alle anticipazioni della vigilia tratterà appunto il tema del "women power". La Salvucci, dopo gli esordi alternanti sul grande schermo e lo stop dovuto alla pandemia, sta dimostrando di avere affinato le sue qualità attoriali e si moltiplicano per lei in questi ultimi mesi, le opportunità di calcare le scene cinematografiche, senza tralasciare anche il teatro. Se son rose quindi fioriranno e nell'agenda della talentuosa attrice in carriera c'è spazio anche per l'Amore, come dimostra questa improvvisa "fiammata" estiva che si gioca tutta sul mare fra Inghilterra, Spagna e Italia.