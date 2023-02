McDonald's, apre la scatola e scopre che il panino era stato già morso: «È disgustoso!». Ecco cosa è successo (e perché)

Spiacevole inconveniente da McDonald's per una mamma e i suoi bambini. Mercoledì scorso la donna ha acquistato del cibo al fast food per i suoi piccoli, salvo poi scoprire, una volta aperta la confezione, che uno dei panini era stato morso da qualcuno. Un'esperienza a dir poco spiacevole, che la protagonista di questa vicenda - una mamma di Edimburgo che ha scelto di rimanere anonima - ha raccontato al quotidiano locale EdinburghLive: «Ho effettuato l'ordine al McDrive. Dopo aver portato il cibo a casa, ho aperto la scatola del McSpicy e ho scoperto che era stato già morso».

Festa al Mc Donald's finita in rissa, cinque Daspo della Questura

Panino di McDonald's già morso: cosa è successo

La donna ha spiegato: «Ero inorridita, così sono immediatamente tornata indietro e ho chiesto di parlare con un manager. C'era anche un altro uomo lì che aspettava di poter parlare con qualcuno, anche lui sembrava infastidito. Una volta arrivato il manager, gli ho spiegato il problema e il signore accanto ha detto che gli era successa la stessa cosa. Il dipendente si è scusato e ci ha dato dei nuovi McSpicy».

Ma cosa è successo davvero? È sempre la protagonista di questa bizzarra vicenda a raccontarlo: «Gli ho chiesto se avessero delle telecamere di sorveglianza per capire cosa fosse successo. Dopo mezz'ora mi ha telefonato spiegandomi che il panino con il morso era stato restituito da un cliente poco prima e che, per errore, era stato rimesso sullo scaffale e infine venduto a me». Il manager ha garantito alla donna che una cosa del genere non era mai accaduta prima e che, da regolamento, i panini restituiti non vengono rivenduti, ma gettati via.

La mamma ha concluso: «Se non avessi guardato nella scatola prima di darla a mio figlio, potrebbe aver mangiato quel panino pensando che lo avessi morso io o suo fratello. Poteva essere contaminato da germi o qualsiasi altra cosa dalla bocca di un estraneo, è disgustoso solo pensarci!». La donna, alla quale è stato poi rimborsato tutto l'ordine, ha affermato che dopo questa esperienza difficilmente tornerà da Mcdonald's.