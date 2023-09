Caivano, “piazza di spaccio” nel rione Bronx smantellata: denunciato 43enne

I carabinieri della compagnia di Caivano, quelli del Radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania hanno denunciato un 43enne del posto. Durante una perquisizione è stato sorpreso ad allestire una piazza di spaccio al terzo piano di una palazzina del rione “Bronx”.

Sequestrate due telecamere in alta definizione e 100 metri di filo. E ancora un Dvr, un tester e una Tv, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L’appartamento, destinato verosimilmente ad una base logistica per lo smercio di stupefacenti, è stato sequestrato prima che partisse con la vendita.

L’uomo dovrà rispondere di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica. Le telecamere installate erano state collegate abusivamente alla portante della rete elettrica.