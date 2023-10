San Sebastiano al Vesuvio, arriva il sacro saio delle stimmate di San Pio

Il saio delle stimmate di San Pio da Pietralcina arriva alle falde del Vesuvio. Dalle 18.30 di mercoledì 4 alle 20 del prossimo 11 ottobre, la peregrinatio della sacra reliquia toccherà il Santuario diocesano di San Sebastiano Martire. Per l’occasione la chiesa resterà aperta 24 ore su 24 grazie alla collaborazione dei cittadini che vigileranno alternandosi tra turni diurni e notturni di preghiera insieme ai sacerdoti. Un evento eccezionale per la cittadina e l’intero circondario. Si tratta difatti dell’abito che il santo cappuccino di Pietrelcina indossava il 20 settembre 1918, quando ebbe la visione di «Nostro Signore», che gli disse: «Ti associo alla mia passione», per poi lasciare impresse nel suo corpo le cinque piaghe della crocifissione.



«Questi giorni sono una grazia per tutti noi - commenta il parroco, padre Enzo Cozzolino - La chiesa sarà aperta giorno e notte con momenti di preghiera, catechesi, confessioni, adorazione, meditazioni e celebrazioni eucaristiche.

Porteremo ai piedi di San Pio tanti dolori, gioie e grazie. È un momento di grande gioia e commozione per tutta la comunità cristiana sansebastianese perché attraverso l’abito indossato nel giorno delle stimmate avremo l’occasione tutti noi di risentire il battito del cuore di questo grande uomo e grande santo. Vi aspettiamo per un importante momento di condivisione e di speranza».