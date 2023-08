Le fiere tornano nel cuore della Napoli turistica affacciata sul mare. Parliamo del Bufala Fest, che sarà di scena dal 6 al 10 settembre a due passi da Palazzo San Giacomo, in piazza Municipio. Per l’occasione, il Comune ha istituito un dispositivo di traffico che modifica quello entrato in vigore il 17 aprile 2023. In altre parole, dal 31 agosto e fino al 13 settembre, non si potrà più costeggiare la strada, da poco riaperta, che dal Maschio Angioino conduce verso via Acton. Dopo le polemiche dell’anno scorso legate al congestionamento del lungomare per le fiere, il Bufala Fest in piazza Municipio sarà «una prova generale per verificare se le kermesse possano tornare a essere ospitate in una zona centrale», osserva il consigliere comunale e presidente della Commissione Infrastrutture in via Verdi Nino Simeone, che chiede «navette dedicate per evitare disagi». In sostanza, mentre l’ultima edizione del Pizza Village ha avuto luogo nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, il Bufala Fest ha incrociato un destino diverso.



Cambiano di nuovo, anche se temporaneamente, le regole della circolazione nel centro del centro della città, più o meno in concomitanza con la riapertura degli uffici. Da aprile, come accennato, per consentire il proseguimento dei lavori di Metropolitana Spa, chi arriva da piazza Trieste e Trento è obbligato a tornare indietro, in linea d’aria, e a incanalarsi in direzione del mare solo dopo aver percorso via Acton e aver svoltato all’altezza della Galleria Vittoria. In pratica, chi arriva dal San Carlo non può più svoltare a sinistra (dal lato dell’ex Grand Hotel de Londres) per imboccare via Colombo, che costeggia il porto e conduce verso l’autostrada e verso Napoli Est. Chi passa davanti a Palazzo San Giacomo può andare dritto, lungo via Medina. Oppure scegliere la via che costeggia il Castelnuovo, percorribile da pochi mesi dopo anni di chiusura. Proprio questa via, però, sarà off-limits. L’ordinanza firmata dal dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico di Palazzo San Giacomo, Edoardo Fusco, istituisce «il divieto di transito nella corsia interna di piazza Municipio (lato Castel Nuovo) che confluisce in via Acton, dalle ore 08:00 del giorno 31 agosto fino al giorno 13 settembre 2023, e comunque fino a cessate esigenze - si legge nel testo del provvedimento pubblicato ieri – Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. La relativa segnaletica provvisoria e quant’altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la manifestazione sarà a carico degli Organizzatori e sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Polizia Locale».

Il Pizza Village alla Mostra d’Oltremare (in ballo, come location, c’era anche il Virgiliano, fatto che causò polemiche interne al Pd cittadino). La kermesse del baccalà, invece, al Maschio Angioino e Bufala Fest in piazza Municipio. Palazzo San Giacomo - come trapela dal Bufala Fest - aveva offerto alle organizzazioni di queste tre fiere una serie di location, tra cui il Municipio. «La nuova piazza Municipio - spiegano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino - è stata aperta da poco più di un anno e per noi del Bufala Fest è un grande onore essere il primo grande evento a renderla piena di gusti di alta qualità della Campania, pronta ad accogliere i napoletani e i turisti. Il Bufala Fest celebrerà la mozzarella di bufala uno dei maggiori dop italiani, che sarà declinato negli con tutte le ricette. Saranno giornate e sere dedicate alla buonissima carne di bufala preparata al meglio e alla mozzarella, per un evento rivolto particolarmente alle famiglie. Piazza Municipio sarà un luogo nuovo, che attrezzeremo con gli spazi per il food ma anche con tanti angoli dedicati alla cultura, altri alle riflessioni sul mondo del cibo dal punto di vista non solo del gusto ma anche dell’economia, con la strada giusta che seguiamo, assaggiare grandi piatti e godersi ore di conversazione in un luogo simbolo di Napoli. La scelta di piazza Municipio è arrivata al termine dell’ottima strada di dialogo che abbiamo con l’amministrazione comunale di Napoli e insieme lavoriamo per rendere ancora più godibile la nuova parte di piazza Municipio dal 6 al 10 settembre con il Bufala Fest».

Mentre il Pizza Village sta per essere ospitato a Milano, a commentare l’arrivo del Bufala Fest al Municipio è Nino Simeone, che propone, tra le altre cose, il «potenziamento dei servizi di Anm, con navette dedicate e intensificazione del passaggio dei tram durante lo svolgimento della manifestazione»: «Il vero tema per la kermesse alle porte è quello di evitare che arrivino troppe auto in piazza Municipio - argomenta - Servono navette dedicate che partano dal parcheggio Brin e occorre il potenziamento del tram 1, che nei prossimi mesi arriverà a piazza Vittoria. Ci sono solo queste opportunità per evitare il caos. Non abbiamo un piano b. Lo spazio in piazza Municipio c’è: è una bella lingua di cemento. Il Bufala Fest sarà un importante banco di prova per valutare se le kermesse possano tornare a svolgersi in centro città, dopo le polemiche legate al Pizza Village in via Caracciolo l’anno scorso, fiera poi trasferitasi alla Mostra d’Oltremare. Per far rendere al meglio l’area flegrea, però, serve la linea 6, che non è ancora stata attivata».