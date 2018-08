Napoli, chiuse le scale mobili di San Martino: manca il personale

Martedì 21 Agosto 2018, 15:42

Delusi e amareggiati i numerosi residenti, ma anche i turisti che hanno trovato sbarrati i cancelli delle scale mobili che facilitano l'accesso a San Martino. Un disservizio che dimostra precarietà e inefficienza delle infrastrutture cittadine. Nessun guasto, ma il personale in ferie non consente una turnazione tale da garantire l’apertura.«In verità - ricorda il presidente del comitato dei Valori Collinari Gennaro Capodanno - dopo l'inaugurazione avvenuta, in pompa magna, il 16 ottobre del 2002, con lavori durati circa due anni e con una spesa di circa quattro miliardi delle vecchie lire, per il sistema intermodale di collegamento tra le funicolari e la stazione del metrò collinare di piazza Vanvitelli, costituito da tre scale mobili, due in via Scarlatti e una in via Cimarosa, si sono verificate numerose occasioni nelle quali almeno una delle tre rampe è stata posta fuori servizio, non consentendo quindi l'utilizzo, non solo alle tante persone per lo più anziane, che devono raggiungere la parte alta del quartiere, ma anche ai turisti che si recano nell'area di San Martino. Motivo per il quale – sottolinea Capodanno - sono state ironicamente ribattezzate le scale immobili». Un episodio che ha dell’inverosimile e che lascia perplessi i residenti.«L’attuale fermo - puntualizza Capodanno - riguarda sia le scale mobili poste in via Cimarosa sia quelle situate in via Scarlatti ed è grave chen no vi sia neanche un avviso pubblico». Per Capodanno «a subirne le conseguenze non solo i residenti, tra i quali molti anziani, costretti a salire le scale di piperno con le buste della spesa sotto il sole d'agosto, ma anche i tanti turisti che, in questi giorni, vengono al Vomero, pure per visitare le bellezze poste nell'area di San Martino: Castel Sant'Elmo, la Certosa e il Museo».