Napoli Est, divelti i dissuasori in via Alfani a Ponticelli: danni alla strada

Danni e pericoli in via Gino Alfani a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove sono stati divelti alcuni dissuasori posti a limite della strada. Siamo nel centro storico del quartiere di Napoli Est e, in particolare, nella zona in cui insistono la biblioteca comunale, due scuole e due parchi pubblici.

I dissuasori sono stati installati diversi anni fa per ostacolare il pericoloso passaggio di moto e per rendere più sicura la strada che confluisce in vico Santillo. I tre elementi in metallo abbattuti nelle ultime ore risultano ora abbandonati nell'aiuola a ridosso. La loro rimozione ha causato danni alla pavimentazione che risulta dissestata per diversi metri con buche e pezzi di pietre e mattoni che sporgono generando una potenziale situazione di pericolo per i pedoni.

Non si conoscono le cause: secondo alcuni residenti il fatto è da ricondurre al gesto vandalico di alcune persone che frequentano la zona, specie in tarda serata, ma il danneggiamento potrebbe essere stato provocato anche dal forte impatto con un veicolo vista la consistenza dei dissuasori abbattuti e i relativi danni.

Quando accaduto rende necessario un intervento di ripristino delle barriere e la messa in sicurezza della pavimentazione. Via Gino Alfani è utilizzata per spostarsi sia verso il centro del quartiere che verso la zona di Santa Croce e via Argine e consente l'accesso a diverse strutture pubbliche di Ponticelli tra cui la scuola materna il cui ingresso è posto a pochi metri dai dissuasori divelti.